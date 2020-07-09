Отзывы и оценки (по пятибалльной системе) Shop-Script
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с партнерами «Shop-Script»
Shop-Script
94 партнера13 574 проекта
4.5
shop-script.ru
ОписаниеПартнерыХарактеристикиПроектыОтзывы
4,0
Средняя оценка

Цена/Качество4,6

Простота конфигурации и настройки4,6

Удобство в использовании4,6

Производительность4,4

Поддержка/Документация4,1

Безопасность4,7

Масштабируемость4,9

SEO4,9

Отзывы

Все40Положительные37Отрицательные3
АЛ

Александр

evrika.shop

13 октября 2020
5,0

Роли на проекте:выбор CMS

Проект:Умные гаджеты для жизни

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Электронная коммерция

KI

Kirill

hd.ua

12 октября 2020
4,7

Роли на проекте:системный администратор сайта

Проект:Интернет-магазин, предоставляющий широкий спектр товаров для населения

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Потребительские товары

АН

Андрей

hd.ua

3 октября 2020
4,3

Роли на проекте:системный администратор сайта

Проект:Hd.ua - сайт интернет-магазина, в котором каждый посетитель найдет нужный себе товар.

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Торговля

АН

Андрей

hd.ua

2 октября 2020
5,0

Роли на проекте:контент-менеджер

Проект:Интернет-магазин

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Торговля

АР

Алексей Рожков

chertiche.ru

28 сентября 2020
5,0

Роли на проекте:оптимизатор, контент-менеджер

Проект:У нас Вы сможете приобрести товары как для взрослых, так и для малышей, как для дома и дачи, так и для развлечений.

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Развлечения

ДА

Даниил

ledron.ru

26 сентября 2020
5,0

Роли на проекте:оптимизатор, системный администратор сайта, контент-менеджер, выбор CMS

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Строительство и ремонт

АГ

Андрей Горшков (Валентина Летко)

dom-leo.com.ua

19 августа 2020
5,0

Роли на проекте:контент-менеджер

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Мебель и интерьер

СЕ

Сергей

tf21.com

12 августа 2020
4,5

Роли на проекте:оптимизатор, контент-менеджер, выбор CMS

Проект:Аксессуары для квадроциклов и авто

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Авто/Мото

АЛ

Алексей

lubvit.ru

21 июля 2020
4,9

Роли на проекте:оптимизатор, системный администратор сайта, контент-менеджер, разработчик, выбор CMS

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Потребительские товары

АЛ

Александр

celsiusperm.ru

9 июля 2020
4,8

Роли на проекте:оптимизатор, системный администратор сайта, контент-менеджер, выбор CMS

Тип:Интернет-магазин

Отрасль:Торговля

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Разработчики сайтов на Shop-Script
Топ-5 по количеству внедрений
Топ-5 по популярности внедрений
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