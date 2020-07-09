Отзывы и оценки (по пятибалльной системе) Shop-Script

Цена/Качество4,6
Простота конфигурации и настройки4,6
Удобство в использовании4,6
Производительность4,4
Поддержка/Документация4,1
Безопасность4,7
Масштабируемость4,9
SEO4,9
Александр
Роли на проекте:выбор CMS
Проект:Умные гаджеты для жизни
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Электронная коммерция
Kirill
Роли на проекте:системный администратор сайта
Проект:Интернет-магазин, предоставляющий широкий спектр товаров для населения
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Потребительские товары
Андрей
Роли на проекте:системный администратор сайта
Проект:Hd.ua - сайт интернет-магазина, в котором каждый посетитель найдет нужный себе товар.
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Торговля
Андрей
Роли на проекте:контент-менеджер
Проект:Интернет-магазин
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Торговля
Алексей Рожков
Роли на проекте:оптимизатор, контент-менеджер
Проект:У нас Вы сможете приобрести товары как для взрослых, так и для малышей, как для дома и дачи, так и для развлечений.
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Развлечения
Даниил
Роли на проекте:оптимизатор, системный администратор сайта, контент-менеджер, выбор CMS
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Строительство и ремонт
Андрей Горшков (Валентина Летко)
Роли на проекте:контент-менеджер
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Мебель и интерьер
Сергей
Роли на проекте:оптимизатор, контент-менеджер, выбор CMS
Проект:Аксессуары для квадроциклов и авто
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Авто/Мото
Алексей
Роли на проекте:оптимизатор, системный администратор сайта, контент-менеджер, разработчик, выбор CMS
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Потребительские товары
Александр
Роли на проекте:оптимизатор, системный администратор сайта, контент-менеджер, выбор CMS
Тип:Интернет-магазин
Отрасль:Торговля
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